Ева Польна задумалась о смене имени

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна всерьез размышляет о смене имени. Звезда считает, что в XXI веке оно стало чрезмерно популярным.

Вокалистка стала гостем YouTube-шоу «Света вокруг света». В беседе с ведущей Светланой Бондарчук певица призналась, что очень часто слышит свое имя в общественных местах. Из-за этого Польне чудится, что ее все время кто-то зовет.