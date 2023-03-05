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2 часа назад

Певица Ева Польна задумалась о смене имени

Слово и Дело

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна всерьез размышляет о смене имени. Звезда считает, что в XXI веке оно стало чрезмерно популярным.

Ева Польна задумалась о смене имени
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вокалистка стала гостем YouTube-шоу «Света вокруг света». В беседе с ведущей Светланой Бондарчук певица призналась, что очень часто слышит свое имя в общественных местах. Из-за этого Польне чудится, что ее все время кто-то зовет.

«Кажется, с 2000-го года по 2023-й родилось столько прекрасных девочек, родители которых вспомнили о том, что есть такое прекрасное имя», — высказалась артистка.

Сама Польна воспитывает двух дочек. Старшую девочку, рожденную в союзе с певцом Денисом Клявером, Ева назвала Эвелин. А наследницу от бизнесмена Сергея Пильгуна артистка нарекла Амалией.

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