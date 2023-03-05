Ева Польна задумалась о смене имени

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна всерьез размышляет о смене имени. Звезда считает, что в XXI веке оно стало чрезмерно популярным.
Вокалистка стала гостем YouTube-шоу «Света вокруг света». В беседе с ведущей Светланой Бондарчук певица призналась, что очень часто слышит свое имя в общественных местах. Из-за этого Польне чудится, что ее все время кто-то зовет.
«Кажется, с 2000-го года по 2023-й родилось столько прекрасных девочек, родители которых вспомнили о том, что есть такое прекрасное имя», — высказалась артистка.
Сама Польна воспитывает двух дочек. Старшую девочку, рожденную в союзе с певцом Денисом Клявером, Ева назвала Эвелин. А наследницу от бизнесмена Сергея Пильгуна артистка нарекла Амалией.