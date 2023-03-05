Киркоров отрекся от главной женщины в своей жизни

В столице недавно прошла музыкальная премия «Виктория», где певец Филипп Киркоров стал хедлайнером. Артист полностью сменил имидж и удивил как поклонников, так и коллег. Когда композитор Игорь Крутой увидел музыканта, то рассмеялся и округлил глаза.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Киркоров отрастил волосы, перекрасил их в блонд и сделал химическую завивку. Также певец похвастался своими кубиками, однако демонстрировать их не стал. Сейчас, как заявляет сам Киркоров, он находится в превосходной форме.

Артист поделился подробностями о своей творческой жизни. В частности, рассказал о тех возможностях, которыми он воспользовался за время карьеры.

«Мне судьба подарила возможность спеть дуэты с самыми красивыми и классными женщинами, актрисами нашей страны. Они все начинаются на «А» и заканчиваются на «А». Крайняя работа с Анной Асти… А до этого были Ани Лорак, Анна Марув, Анастасия Стоцкая. Моя дочь Алла-Виктория – тоже на «А». Это знаковая, главная буква алфавита... Маша Распутина – Алла Агеева – тоже Алла», – рассказал певец.