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2 часа назад

Киркоров отрекся от главной женщины в своей жизни

РИА "ФедералПресс"

В столице недавно прошла музыкальная премия «Виктория», где певец Филипп Киркоров стал хедлайнером. Артист полностью сменил имидж и удивил как поклонников, так и коллег. Когда композитор Игорь Крутой увидел музыканта, то рассмеялся и округлил глаза.

Киркоров отрекся от главной женщины в своей жизни
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Киркоров отрастил волосы, перекрасил их в блонд и сделал химическую завивку. Также певец похвастался своими кубиками, однако демонстрировать их не стал. Сейчас, как заявляет сам Киркоров, он находится в превосходной форме.

Артист поделился подробностями о своей творческой жизни. В частности, рассказал о тех возможностях, которыми он воспользовался за время карьеры.

«Мне судьба подарила возможность спеть дуэты с самыми красивыми и классными женщинами, актрисами нашей страны. Они все начинаются на «А» и заканчиваются на «А». Крайняя работа с Анной Асти… А до этого были Ани Лорак, Анна Марув, Анастасия Стоцкая. Моя дочь Алла-Виктория – тоже на «А». Это знаковая, главная буква алфавита... Маша Распутина – Алла Агеева – тоже Алла», – рассказал певец.

Однако имя главной женщины его жизни, имя которой тоже начинается на заветную букву, музыкант не произнес. Поклонники поняли без слов, что отношения с Аллой Пугачевой у музыканта сейчас тяжелые. Видимо, поэтому Киркоров о ней теперь не говорит, передает prozvezd.

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