Беллуччи и Бертона вновь заметили вместе на фоне слухов о романе

Актрису Монику Беллуччи и режиссера Тима Бертона заметили вместе с одном из парижских отелей. Артисты тщательно стараются скрывать отношения.
Слухи о романе звезд ходят уже не первый месяц. Пару недавно видели вместе в Мадриде, где они мило держали друг друга за руки и страстно целовались. Теперь Бертон и Беллуччи оказались вместе в Париже, пишет Daily Mail.
Знаменитости остановились в роскошном пятизвездочном отеле, пытаясь скрыть бурный роман. Итальянская знаменитость покинула гостиницу первой, а вслед за ней уехал 64-летний кинематографист.
Беллуччи и Бертон знакомы уже более 15 лет. По некоторым данным, они встречаются четыре месяца. Режиссер на протяжении 13 лет состоял в отношениях с Хеленой Бонем Картер. В 2014 году влюбленные расстались. Звезда фильма «Малена» была замужем за Венсаном Касселем, но в 2013 году они объявили о разводе.