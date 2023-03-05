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1 час назад

Моника Беллуччи и Тим Бертон остановились в одном отеле на фоне слухов о романе

Слово и Дело

Актрису Монику Беллуччи и режиссера Тима Бертона заметили вместе с одном из парижских отелей. Артисты тщательно стараются скрывать отношения.

Беллуччи и Бертона вновь заметили вместе на фоне слухов о романе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Слухи о романе звезд ходят уже не первый месяц. Пару недавно видели вместе в Мадриде, где они мило держали друг друга за руки и страстно целовались. Теперь Бертон и Беллуччи оказались вместе в Париже, пишет Daily Mail.

Знаменитости остановились в роскошном пятизвездочном отеле, пытаясь скрыть бурный роман. Итальянская знаменитость покинула гостиницу первой, а вслед за ней уехал 64-летний кинематографист.

Беллуччи и Бертон знакомы уже более 15 лет. По некоторым данным, они встречаются четыре месяца. Режиссер на протяжении 13 лет состоял в отношениях с Хеленой Бонем Картер. В 2014 году влюбленные расстались. Звезда фильма «Малена» была замужем за Венсаном Касселем, но в 2013 году они объявили о разводе.

Звёзды,Хелена Картер,Моника Беллуччи,Тим Бертон,
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