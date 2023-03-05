Беллуччи и Бертона вновь заметили вместе на фоне слухов о романе

Актрису Монику Беллуччи и режиссера Тима Бертона заметили вместе с одном из парижских отелей. Артисты тщательно стараются скрывать отношения.

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Слухи о романе звезд ходят уже не первый месяц. Пару недавно видели вместе в Мадриде, где они мило держали друг друга за руки и страстно целовались. Теперь Бертон и Беллуччи оказались вместе в Париже, пишет Daily Mail.

Знаменитости остановились в роскошном пятизвездочном отеле, пытаясь скрыть бурный роман. Итальянская знаменитость покинула гостиницу первой, а вслед за ней уехал 64-летний кинематографист.