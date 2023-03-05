Наталия Медведева поделилась принципами воспитания сыновей

Юмористка, экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева воспитывает двух мальчиков — семилетнего Илью и четырехлетнего Тимофея. В прошлом году Наталия и ее муж, капитан команды КВН «СТЭПиКО» Александр Коптель, стали родителями в третий раз, но пол малыша пока не сообщили. Зато артистка рассказала в Инстаграме (запрещен в РФ), как они воспитывают сыновей.

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Наталия и ее Александр, судя по всему, пошли по пути суперосознанности: стараются не повышать голос, не критиковать, делать как можно меньше типичных «родительских» замечаний. Медведева пишет, что договорилась с мужем стараться делать следующее.

«Правило 1. Закрыть свои рты с критикой в адрес старшего. А он та-а-а-а-ак провоцирует заняться нравоучениями. Причем именно он максимально старательный и послушный, а почему-то притягивает фразы: "Илья , занимайся собой!", "Илья, так не надо брату говорить", "Илья, Илья! И-И-И-ИЛЬЯ! Илюша, подойди сюда", "Илья, что непонятного я говорю?" Самим от