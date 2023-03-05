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2 часа назад

Принц Гарри назвал свою жену "исключительным человеческим существом"

Газета.Ru

Принц Гарри признался, что чувствовал себя не таким, как остальные члены его семьи, и что его мать принцесса Диана испытывала те же ощущения. Об этом он рассказал во время 90-минутной сессии с психотерапевтом Габором Мате, которая транслировалась в прямом эфире, сообщает Daily Mail.

Принц Гарри назвал жену "исключительным человеческим существом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Говоря о своих попытках найти «настоящего истинного себя» в период взросления, герцог Сассекский сказал: «Я чувствовал, что немного отличаюсь от остальных членов своей семьи. Я чувствовал себя странно в этой коробке, и я знаю, что моя муть чувствовала то же самое, так что в этом есть смысл».

Во время сессии с терапевтом, специализирующимся на «токсичной травме», Гарри также заявил, что его жена Меган Маркл помогла ему вырваться из чуждого ему мира и тем самым спасла его.

«Говорят, моя жена спасла меня, я застрял в том мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться оттуда. <...> Моя партнерша — исключительное человеческое существо, и я благодарен Вселенной за то, что она мне дана», — признался принц Гарри.

Он также рассказал, что психотерапия помогает ему пережить травму, связанную с гибелью матери, и стать счастливым, но в то же время из-за нее он все больше отдаляется от членов своей семьи.

«Мне это помогает, я начинаю добираться до точки травмы и раскрыть все, чтобы я мог быть по-настоящему счастливым. Но в то же время я чувствую, что все больше отдаляюсь от своих близких и своей семьи», — сказал герцог.

Он отметил, что многие семьи — сложны и дисфункциональны, но психотерапия помогла ему освоить «новый язык», которого не знаю его родственники.

Звёзды,принц Гарри,
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