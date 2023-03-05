Егор Крид появился на публике в образе Курта Кобейна

Певец Егор Крид принял участие в новом шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Артист предстал перед зрителями в образе легендарного рок-музыканта и фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.
Крид привел в восторг весь зал образом Кобейна. Зрители даже не сразу узнали любимого исполнителя в роли рок-звезды, когда тот вышел на сцену. Исполнитель выбрал для своего образа обтягивающие джинсы и растянутый полосатый свитер.
Выступление Крида оказалось самым ярким в новом выпуске шоу. Члены жюри и зрительный зал приняли единогласное решение отдать певцу победу.
Также новый выпуск проекта запомнился выступлением «поющей телеведущей» Ольги Бузовой. Исполнительница вышла на публику в алом костюме, копируя американскую поп-певицу Бритни Спирс. Артистка выступала с переделанной версией композиции «Ультрафиолет» блогера Анжелы Лондон.