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1 час назад

Егор Крид появился на публике в образе Курта Кобейна

Слово и Дело

Певец Егор Крид принял участие в новом шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Артист предстал перед зрителями в образе легендарного рок-музыканта и фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.

Егор Крид появился на публике в образе Курта Кобейна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Крид привел в восторг весь зал образом Кобейна. Зрители даже не сразу узнали любимого исполнителя в роли рок-звезды, когда тот вышел на сцену. Исполнитель выбрал для своего образа обтягивающие джинсы и растянутый полосатый свитер.

Слово и Дело

Выступление Крида оказалось самым ярким в новом выпуске шоу. Члены жюри и зрительный зал приняли единогласное решение отдать певцу победу.

Также новый выпуск проекта запомнился выступлением «поющей телеведущей» Ольги Бузовой. Исполнительница вышла на публику в алом костюме, копируя американскую поп-певицу Бритни Спирс. Артистка выступала с переделанной версией композиции «Ультрафиолет» блогера Анжелы Лондон.

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