Егор Крид появился на публике в образе Курта Кобейна

Певец Егор Крид принял участие в новом шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Артист предстал перед зрителями в образе легендарного рок-музыканта и фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна .

Крид привел в восторг весь зал образом Кобейна. Зрители даже не сразу узнали любимого исполнителя в роли рок-звезды, когда тот вышел на сцену. Исполнитель выбрал для своего образа обтягивающие джинсы и растянутый полосатый свитер.