Певица Ольга Орлова после родов пренебрегает советами врачей

Эстрадная певица и телеведущая Ольга Орлова родила второго ребенка в 45 лет. После появления дочери на свет знаменитость, по мнению пользователей Сети, подозрительно быстро восстанавливается, поскольку не следует рекомендациям врачей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Орлова начала выпивать алкоголь, поднимать тяжести и при этом находить время на вечеринки в кругу подруг. Поклонники считают, что такие активности певицы не могут свидетельствовать о том, что она действительно рожала ребенка.

«Как человек, который только что родил, может поднимать такие тяжести?;

«Быстро, шампанское уже пошло»;

«Я с маленьким ребенком год никуда не выбиралась, а вы, Оля, уже и в салон, и по гостям», — написали комментаторы в соцсетях.