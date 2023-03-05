Певица Ольга Орлова после родов пренебрегает советами врачей

Эстрадная певица и телеведущая Ольга Орлова родила второго ребенка в 45 лет. После появления дочери на свет знаменитость, по мнению пользователей Сети, подозрительно быстро восстанавливается, поскольку не следует рекомендациям врачей.
Орлова начала выпивать алкоголь, поднимать тяжести и при этом находить время на вечеринки в кругу подруг. Поклонники считают, что такие активности певицы не могут свидетельствовать о том, что она действительно рожала ребенка.
«Как человек, который только что родил, может поднимать такие тяжести?;
«Быстро, шампанское уже пошло»;
«Я с маленьким ребенком год никуда не выбиралась, а вы, Оля, уже и в салон, и по гостям», — написали комментаторы в соцсетях.
Примечательно, что сама Орлова пока никак не отреагировала на упреки пользователей Сети. Многие предполагают, что артистка смело доверяет новорожденную дочь няне. Именно поэтому она беспрепятственно проводит время в компании друзей.