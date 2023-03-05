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31 минуту назад

Певица Ольга Орлова после родов пренебрегает советами врачей

Слово и Дело

Эстрадная певица и телеведущая Ольга Орлова родила второго ребенка в 45 лет. После появления дочери на свет знаменитость, по мнению пользователей Сети, подозрительно быстро восстанавливается, поскольку не следует рекомендациям врачей.

Певица Ольга Орлова после родов пренебрегает советами врачей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Орлова начала выпивать алкоголь, поднимать тяжести и при этом находить время на вечеринки в кругу подруг. Поклонники считают, что такие активности певицы не могут свидетельствовать о том, что она действительно рожала ребенка.

«Как человек, который только что родил, может поднимать такие тяжести?;

«Быстро, шампанское уже пошло»;

«Я с маленьким ребенком год никуда не выбиралась, а вы, Оля, уже и в салон, и по гостям», — написали комментаторы в соцсетях.

Примечательно, что сама Орлова пока никак не отреагировала на упреки пользователей Сети. Многие предполагают, что артистка смело доверяет новорожденную дочь няне. Именно поэтому она беспрепятственно проводит время в компании друзей.

Звёзды,Ольга Орлова,
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