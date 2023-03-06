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54 минуты назад

Актриса Ирина Безрукова назвала важные для нее качества в мужчине

Мария Иглина

Актриса Ирина Безрукова рассказала свободно ли ее сердце, а также о важных качествах партнера. Подробностями артистка поделилась в беседе с "Пятым каналом".

Безрукова назвала важные для нее качества в мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Безрукова заявила, что она сейчас не состоит в отношениях с мужчиной:

"Да, в данный момент да. Так что обращайтесь".

Безруков дал оценку сериалу «Король и Шут»

Актриса также отметила, что никто не может быть без изъянов. Ирина Безрукова добавила, что для нее важно, чтобы мужчина имел несколько качеств:

"Хорошо, чтобы он был достойный, держал бы свое слово, порядочный, добрый и не жадный".

Ранее жена Диброва показала себя в 13 лет и написала о пластике груди.

Звёзды,Ирина Безрукова,
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