Безрукова назвала важные для нее качества в мужчине

Актриса Ирина Безрукова рассказала свободно ли ее сердце, а также о важных качествах партнера. Подробностями артистка поделилась в беседе с "Пятым каналом".

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Так, Безрукова заявила, что она сейчас не состоит в отношениях с мужчиной:

"Да, в данный момент да. Так что обращайтесь".

Актриса также отметила, что никто не может быть без изъянов. Ирина Безрукова добавила, что для нее важно, чтобы мужчина имел несколько качеств:

"Хорошо, чтобы он был достойный, держал бы свое слово, порядочный, добрый и не жадный".