Ева Польна планирует сменить имя на Евлампия

Певица Ева Польна рассказала, что хочет сменить имя, поскольку оно стало слишком популярным среди россиян. Подробностями артистка поделилась в интервью для YouTube-канала Светланы Бондарчук.
"Думаю, что мне надо его поменять, потому что с 2000 по 2003 годы родилось столько прекрасных девочек, которых родители [назвали этим именем], вспомнив, что оно есть. И когда ты стоишь в магазине и постоянно [кричат]: "Ева, Ева", то я оборачиваюсь и думаю: "Зачем так настойчиво [меня звать]. А потом понимаю, что это мать звала своего ребенка", — заявила певица.
Польна также добавила, что, раздавая автографы, она уже подписывается другим именем.