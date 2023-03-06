Ева Польна планирует сменить имя на Евлампия

"Думаю, что мне надо его поменять, потому что с 2000 по 2003 годы родилось столько прекрасных девочек, которых родители [назвали этим именем], вспомнив, что оно есть. И когда ты стоишь в магазине и постоянно [кричат]: "Ева, Ева", то я оборачиваюсь и думаю: "Зачем так настойчиво [меня звать]. А потом понимаю, что это мать звала своего ребенка", — заявила певица.