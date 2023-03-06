Жена Брюса Уиллиса призвала прекратить преследовать ее мужа

«Это обращение к фотографам и видеооператорам, которые пытаются раздобыть эксклюзивные снимки моего мужа. Я знаю, что это ваша работа, но постарайтесь держать дистанцию. Пожалуйста, не кричите моему мужу, спрашивая, как у него дела, и не свистите ему. Дайте ему личное пространство. Позвольте нашей семье или тому, кто сопровождает его, иметь возможность безопасно доставить его из точки А в точку Б», — обратилась Хемминг.