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21 минуту назад

Жена Брюса Уиллиса призвала прекратить преследовать ее мужа

Lenta.ru

Жена 67-летнего американского актера и продюсера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг обратилась к фотографам с призывом прекратить преследовать ее супруга, у которого недавно диагностировали лобно-височную деменцию. Свое сообщение она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Жена Брюса Уиллиса призвала прекратить преследовать ее мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

44-летняя модель поделилась, что родственникам людей с подобным диагнозом трудно вытащить болеющего деменцией человека на улицу и безопасно провести его даже до заведения, чтобы выпить кофе.

«Это обращение к фотографам и видеооператорам, которые пытаются раздобыть эксклюзивные снимки моего мужа. Я знаю, что это ваша работа, но постарайтесь держать дистанцию. Пожалуйста, не кричите моему мужу, спрашивая, как у него дела, и не свистите ему. Дайте ему личное пространство. Позвольте нашей семье или тому, кто сопровождает его, иметь возможность безопасно доставить его из точки А в точку Б», — обратилась Хемминг.

Звёзды,Брюс Уиллис,
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