Поклонники Бритни Спирс заподозрили ее в беременности

41-летняя певица Бритни Спирс поделилась в личном аккаунте видео, после которого подписчики заподозрили ее в беременности. Звезда исполнила танец перед публикой, надев облегающее платье.
Так, поклонники знаменитости написали в комментариях, что наряд подчеркнул ее округливший живот. Однако другие пользователи Сети считают, что Спирс просто прибавила в весе.
Напомним, прошлой весной Бритни заявила, что ждет ребенка от своего супруга, фитнес-тренера Сэма Асгари. Но спустя несколько недель певица сообщила, что она потеряла малыша.
Напомним, исполнительница была замужем за танцором Кевином Федерлайном. От этого брака у Спирс есть сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс. В прошлом году звезда стала женой Сэма Асгари.