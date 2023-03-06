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38 минут назад

Поклонники Бритни Спирс заподозрили ее в беременности

WomanHit.ru

41-летняя певица Бритни Спирс поделилась в личном аккаунте видео, после которого подписчики заподозрили ее в беременности. Звезда исполнила танец перед публикой, надев облегающее платье.

Поклонники Бритни Спирс заподозрили ее в беременности
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Так, поклонники знаменитости написали в комментариях, что наряд подчеркнул ее округливший живот. Однако другие пользователи Сети считают, что Спирс просто прибавила в весе.

WomanHit.ru

Напомним, прошлой весной Бритни заявила, что ждет ребенка от своего супруга, фитнес-тренера Сэма Асгари. Но спустя несколько недель певица сообщила, что она потеряла малыша.

Напомним, исполнительница была замужем за танцором Кевином Федерлайном. От этого брака у Спирс есть сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс. В прошлом году звезда стала женой Сэма Асгари.

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