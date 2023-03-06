Поклонники Бритни Спирс заподозрили ее в беременности

41-летняя певица Бритни Спирс поделилась в личном аккаунте видео, после которого подписчики заподозрили ее в беременности. Звезда исполнила танец перед публикой, надев облегающее платье.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Так, поклонники знаменитости написали в комментариях, что наряд подчеркнул ее округливший живот. Однако другие пользователи Сети считают, что Спирс просто прибавила в весе.

WomanHit.ru

Напомним, прошлой весной Бритни заявила, что ждет ребенка от своего супруга, фитнес-тренера Сэма Асгари. Но спустя несколько недель певица сообщила, что она потеряла малыша.