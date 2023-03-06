Седокова ответила на критику словами «я жирная»

Исполнительница рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что в сеть выложили ее неудачное фото четырехмесячной давности, осудив фигуру. В свою очередь певица прокомментировала ситуацию в Telegram, отметив, что действительно борется с лишним весом.

«Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик», — заявила она.

В то же время звезда указала, что стыдно должно быть не ей, а тем кто распространяет подобные снимки и поддерживает осуждение людей из-за внешности. «У нас миллионы женщин не имеют совершенных форм. И что? От этого они перестают быть прекрасными и желанными? Нет, категорический нет! А за свое тело мне не стыдно и никогда больше не будет!» — заключила Седокова.