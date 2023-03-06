Пэрис Хилтон назвала причины своего страха перед сексом в юности

Модель и актриса Пэрис Хилтон призналась, что в юности была стеснительной девушкой и боялась секса. Причины своего страха она раскрыла в книге «Пэрис: мемуары», отрывок из которого опубликовало издание The Times.

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42-летняя теледива рассказала, что в юности старалась как можно дольше не вступать в интимную близость с мужчинами. «Я всегда оттягивала этот момент. Я могла бы часами просто целоваться, без продолжения. Я боялась всего этого», — призналась секс-символ нулевых. По ее словам, друзья без устали обсуждали свои похождения и оргазмы, делились опытом. Хилтон же считала, что все это возможно только в кино.

В 19 лет Хилтон оказалась втянутой в скандал. Она познакомилась в баре с мужчиной, который был значительно старше ее (в книге она не назвала его имени). Он уговорил девушку заняться с ней сексом под прицелом видеокамеры. Хилтон пыталась сопротивляться, уверяя, что чувствует себя не в своей шкуре, на что ухажер ответил: «Я всегда так делаю. И, если не хочешь ты, захочет другая».

Таблоиды обрушились на семью Хилтон. «Ко мне приклеили ярлык секс-символа, когда я даже не понимала, что это такое, — вспоминает Пэрис в мемуарах. — И, когда люди увидели ролик, они не сказали: "О, да она икона", они кричали: "Шлюха!"».

Хилтон возмущала несправедливость. Она неделями пряталась от людей, скрывалась от камер, отказывалась от мероприятий и съемок. Но никто не осудил людей, смакующих подробности секс-видео с девушкой-подростком

В воспоминаниях Хилтон заявила, что ни при каких обстоятельствах не стала бы сниматься в порнофильмах, если бы ее не вовлекли в это насильно.