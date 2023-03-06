43-летняя Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж

Модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян сменила прическу и цвет волос. Фотографиями в новом образе старшая из сестер Кардашьян поделилась с подписчиками личного блога.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

43-летняя Кортни Кардашьян продемонстрировала подписчикам личного блога свой новый имидж: звезда реалити отказалась от «родного» темного цвета волос и покрасилась в платиновую блондинку. На размещенных снимках модель позирует в кожаном корсете на шнуровке и объемной черной куртке-бомбере.

Подписчики оценили новый имидж Кортни:

«Да, здравствует эра блонда, настоящий рок-шик», «Старше других сестер, но выглядишь моложе Ким и Хлои», «Роковая блондинка! Тебе очень идет новый образ», — написали пользователи в комментариях.