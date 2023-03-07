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1 час назад

«До сих пор покашливаю»: Пугачева рассказала о своей болезни в Израиле

Вечерняя Москваиещё 4

Певица Алла Пугачева рассказала поклонникам, с какой болезнью столкнулась, находясь в Израиле. Примадонна вышла на связь после нескольких месяцев молчания.

Пугачева рассказала о своей болезни в Израиле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, она посещала концерты своей подруги Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве. Однако одно выступление Примадонне пришлось пропустить из-за бронхита.

— Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц. До сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу! — рассказала Пугачева в беседе с «Московским комсомольцем».

Долгое время вокруг здоровья Примадонны ходили разные слухи. В конце февраля Бедрос Киркоров сообщил, что певица уехала в Израиль на лечение. При этом болезнь оставалась для отца Филиппа Киркорова загадкой.

Также ряд СМИ сообщил, что Пугачева в Израиле была ограблена. Ущерб, нанесенный певице, оценивается в 38 миллионов рублей.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов в свою очередь рассказал о прошлом Пугачевой. По его словам, Примадонна не пускала на эстраду тех, кто не прошел ее «сатанинский кастинг».

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