Пугачева рассказала о своей болезни в Израиле

Певица Алла Пугачева рассказала поклонникам, с какой болезнью столкнулась, находясь в Израиле. Примадонна вышла на связь после нескольких месяцев молчания.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, она посещала концерты своей подруги Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве. Однако одно выступление Примадонне пришлось пропустить из-за бронхита.

— Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц. До сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу! — рассказала Пугачева в беседе с «Московским комсомольцем».

Долгое время вокруг здоровья Примадонны ходили разные слухи. В конце февраля Бедрос Киркоров сообщил, что певица уехала в Израиль на лечение. При этом болезнь оставалась для отца Филиппа Киркорова загадкой.

Также ряд СМИ сообщил, что Пугачева в Израиле была ограблена. Ущерб, нанесенный певице, оценивается в 38 миллионов рублей.