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1 час назад

Татьяна Буланова в свой день рождения анонсировала новый альбом

Газета.Ruиещё 2

6 марта 2023 года, Татьяне Булановой исполнилось 54 года. В свой день рождения, в беседе с ФАН, певица анонсировала новый альбом.

Буланова в свой день рождения анонсировала новый альбом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Уже скоро у меня выходит новый альбом «Таня, дыши», а сегодня практически на всех музыкальных платформах вышла песня «Ты взрослая» — это наша с Сашей Гонапольским коллаборация <...> Чуть позже снимем на нее клип», — поделилась артистка.

Также она рассказала, как отметила свой праздник.

«Первым, кто вручил мне подарок, был младший сын. <...> Сегодня мы соберемся в кругу семьи, а завтра я планирую встретиться с друзьями — людьми, которых я знаю в течение большой части своей жизни. Никакого специального концерта в свою честь я устраивать не собираюсь — просто посидим вместе и отметим», — рассказала Татьяна Буланова.

Звёзды,Татьяна Буланова,
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