Буланова в свой день рождения анонсировала новый альбом

«Первым, кто вручил мне подарок, был младший сын. <...> Сегодня мы соберемся в кругу семьи, а завтра я планирую встретиться с друзьями — людьми, которых я знаю в течение большой части своей жизни. Никакого специального концерта в свою честь я устраивать не собираюсь — просто посидим вместе и отметим», — рассказала Татьяна Буланова.