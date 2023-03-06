Стас Михайлов выпустил коллекцию товаров для дома «Все для тебя»

Народный артист России, 53-летний эстрадный певец и автор песен Стас Михайлов выпустил свою новую капсульную коллекцию товаров для дома, получившую необычное название — «Все для тебя».

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Как указывается в распространенном магазином Ivlev Chef Home BY Kitchen сообщении, Михайлов не только подарил коллекции название одной из своих песен, но и принимал в ее разработке непосредственное участие.

«Стас Михайлов — друг бренда BY, решил поздравить всех женщин страны. Совместно с брендом BY он разработал капсульную коллекцию, которая станет отличным подарком и украшением любого дома», — рассказали в магазине.