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29 минут назад

Певец Стас Михайлов выпустил капсульную коллекцию товаров для дома «Все для тебя»

Слово и Дело

Народный артист России, 53-летний эстрадный певец и автор песен Стас Михайлов выпустил свою новую капсульную коллекцию товаров для дома, получившую необычное название — «Все для тебя».

Стас Михайлов выпустил коллекцию товаров для дома «Все для тебя»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как указывается в распространенном магазином Ivlev Chef Home BY Kitchen сообщении, Михайлов не только подарил коллекции название одной из своих песен, но и принимал в ее разработке непосредственное участие.

«Стас Михайлов — друг бренда BY, решил поздравить всех женщин страны. Совместно с брендом BY он разработал капсульную коллекцию, которая станет отличным подарком и украшением любого дома», — рассказали в магазине.

Коллекция включает в себя постельное белье, меховые пледы и чехлы для декоративных подушек, а также набор посуды, салатники, сервировочные блюда и другие полезные в быту предметы.

Звёзды,Стас Михайлов,
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