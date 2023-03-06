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Возлюбленная Тимати снялась топлес и поделилась результатом с подписчиками

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова поделилась результатами откровенной фотосессии с подписчиками. Соответствующие сторис появились на ее странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Возлюбленная Тимати снялась топлес и поделилась результатом
© Lenta.ru

Российская манекенщица снялась топлес боком к фотографу, прикрывая оголенную грудь руками. Знаменитость надела джинсы черного цвета с завышенной талией, а волосы собрала в гладкий пучок. При этом на лице у модели макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров инфлюэнсер выбрала небольшие золотые серьги.

На другом опубликованном видео Иванова позировала в красном нижнем белье из прозрачной ткани и черных колготках. Блогершу запечатлели в красном парике с массивным колье на шее.

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