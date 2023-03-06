Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Боня показала отца дочери, который страдает болезнью Лайма

WomanHit.ru

Бывшая участница телешоу «Дом 2» и бизнесвумен Виктория Боня показала редкий снимок 10-летней дочери Анджелины с ее отцом. Сответствующее фото появилось в личном блоге знаменитости.

Боня показала отца дочери, который страдает болезнью Лайма
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Боня рассталась с миллионером Алексом Смерфитом еще в 2017 году. Экс-избранникам удалось сохранить хорошие отношения ради общей наследницы. Анджелина живет с матерью в Монако, но часто гостит у отца.

WomanHit.ru

Вот и сейчас девочка провела время в компании родителя. На фотографии Алекс нежно обнимает дочь, которая держит в руках золотую медаль. «Дочка берет медали по гимнастике» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — с гордостью сообщили звездные родители.

Поклонники Бони отметили, что Смерфит сейчас выглядит гораздо лучше, чем раньше. Дело в том, что бизнесмен страдает болезнью Лайма. Виктория ранее писала, что ее бывший возлюбленный буквально борется за жизнь.

Звёзды,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий