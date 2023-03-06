Боня показала отца дочери, который страдает болезнью Лайма

Бывшая участница телешоу «Дом 2» и бизнесвумен Виктория Боня показала редкий снимок 10-летней дочери Анджелины с ее отцом. Сответствующее фото появилось в личном блоге знаменитости.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Боня рассталась с миллионером Алексом Смерфитом еще в 2017 году. Экс-избранникам удалось сохранить хорошие отношения ради общей наследницы. Анджелина живет с матерью в Монако, но часто гостит у отца.

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Вот и сейчас девочка провела время в компании родителя. На фотографии Алекс нежно обнимает дочь, которая держит в руках золотую медаль. «Дочка берет медали по гимнастике» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — с гордостью сообщили звездные родители.