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1 час назад

Певец Григорий Лепс признался, что продолжает общаться с бывшей супругой

Мира Маркина

Григорий Лепс расстался с Анной Шаплыковой в 2021 году. Корреспонденту телешоу «Ты не поверишь!» (НТВ) артист рассказал, в каких отношениях состоит с бывшей женой.

По словам Лепса, несмотря на развод, он продолжает тесно общаться с экс-супругой и детьми – «каждый день».

«Я до сих пор считаю их своей семьей», — заявил певец.

Лепс открыто рассказал о пластических операциях

Музыкант отметил, что продолжает финансово помогать близким и участвовать в воспитании общих с Анной детей – Евы, Николя и Ивана. Развод с Анной Лепс назвал величайшей ошибкой и выразил благодарность бывшей жене. От нее зависело то, будет ли Григорий участвовать в жизни семьи дальше.

Ранее мы писали, когда Бородина разрешает Омарову видеться с дочерью.

Звёзды,Видео,Григорий Лепс,
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