Григорий Лепс расстался с Анной Шаплыковой в 2021 году. Корреспонденту телешоу «Ты не поверишь!» (НТВ) артист рассказал, в каких отношениях состоит с бывшей женой.

По словам Лепса, несмотря на развод, он продолжает тесно общаться с экс-супругой и детьми – «каждый день».

«Я до сих пор считаю их своей семьей», — заявил певец.

Музыкант отметил, что продолжает финансово помогать близким и участвовать в воспитании общих с Анной детей – Евы, Николя и Ивана. Развод с Анной Лепс назвал величайшей ошибкой и выразил благодарность бывшей жене. От нее зависело то, будет ли Григорий участвовать в жизни семьи дальше.