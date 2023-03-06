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35 минут назад

Джиджи Хадид заявила, что она ребенок из привилегированного круга

Газета.Ru

27-летняя Джиджи Хадид, дочь модели Иоланды Хадид и бизнесмена Мохамеда Хадида, признала, что она происходит из привилегированной семьи. Об этом модель рассказала в интервью Sunday Times.

Джиджи Хадид заявила, что она ребенок из привилегированного круга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Технически, я — ребенок из привилегированного круга», — сказала она. Вместе с этим Джиджи Хадид отметила, что она упорно трудилась ради своего успеха в индустрии моды. По ее словам, именно родители научили ее работать.

«Мои родители жили очень бедно, [но] я всегда признавала, что у меня есть привилегии. Мои родители говорили мне: «Если у тебя успешные родители, это не значит, что ты не должна приходить на работу такой же милой и трудолюбивой, какой ты можешь быть», — поделилась модель.

Топ-модель также в интервью призналась, что ей трудно иметь здоровые отношения.

«Я не знаю, как кто-то ожидает, что у кого-то [из известных людей] будет хоть какой-то нормальный опыт свиданий, если вы так быстро привязываете людей [друг к другу]», — сказала она.

Недавно Хадид заподозрили в романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

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