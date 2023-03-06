Джиджи Хадид заявила, что она ребенок из привилегированного круга

«Мои родители жили очень бедно, [но] я всегда признавала, что у меня есть привилегии. Мои родители говорили мне: «Если у тебя успешные родители, это не значит, что ты не должна приходить на работу такой же милой и трудолюбивой, какой ты можешь быть», — поделилась модель.