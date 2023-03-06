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28 минут назад

Комик Крис Рок в стендапе высмеял Уилла Смита, вспомнив измену его жены

Мира Маркина

На портале стримингового гиганта Netflix появился спецвыпуск стендапа американского комика Криса Рока. В своем выступлении он затронул конфликт с актером Уиллом Смитом, сообщает Cinema Blend.

Со сцены Рок напомнил об измене Джады-Пинкетт Смитт, о которой, со слов комика, «знают все». По мнению Криса, это причинило Уиллу боли больше, чем тот пытался причинить комику.

«Все называют его [Смита] сучкой. И кого он решил ударить? Меня», — пошутил стендапер.

Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

Также Крис Рок заявил, что ощущает боль от пощечины Смита до сих пор, ведь актер физически больше его. Комик вспомнил: Уиллу неслучайно досталась роль акулы в анимационном фильме «Подводная братва», в то время как ему самому предложили отыграть лишь зебру в «Мадагаскаре».

Ранее «Рамблер» писал о главном аниме 2022 года.

Звёзды,Видео,Крис Рок,Уилл Смит,Netflix,
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