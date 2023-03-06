На портале стримингового гиганта Netflix появился спецвыпуск стендапа американского комика Криса Рока. В своем выступлении он затронул конфликт с актером Уиллом Смитом, сообщает Cinema Blend.
Со сцены Рок напомнил об измене Джады-Пинкетт Смитт, о которой, со слов комика, «знают все». По мнению Криса, это причинило Уиллу боли больше, чем тот пытался причинить комику.
«Все называют его [Смита] сучкой. И кого он решил ударить? Меня», — пошутил стендапер.
Также Крис Рок заявил, что ощущает боль от пощечины Смита до сих пор, ведь актер физически больше его. Комик вспомнил: Уиллу неслучайно досталась роль акулы в анимационном фильме «Подводная братва», в то время как ему самому предложили отыграть лишь зебру в «Мадагаскаре».
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