Со сцены Рок напомнил об измене Джады-Пинкетт Смитт, о которой, со слов комика, «знают все». По мнению Криса, это причинило Уиллу боли больше, чем тот пытался причинить комику.

Также Крис Рок заявил, что ощущает боль от пощечины Смита до сих пор, ведь актер физически больше его. Комик вспомнил: Уиллу неслучайно досталась роль акулы в анимационном фильме «Подводная братва», в то время как ему самому предложили отыграть лишь зебру в «Мадагаскаре».