Актер Павел Прилучный проигнорировал приглашение на день рождения дочери Мии от экс-жены, актрисы Агаты Муцениеце. Он оставил короткое поздравление для семилетней наследницы в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Мослента Мослента

«Поздравляю! Люблю, целую, обожаю, ценю и уважаю. Пусть у тебя все получается! Твой папа», — написал Прилучный.

Многие подписчики отметили, что поздравление довольно холодное и сухое. Они также были возмущены тем, что отец не посетил праздник ребенка.

«Написал как коллеге по цеху», «Женился и перестал к детям на дни рождения ездить. Приедут сами за подарками?», «Так же будут делать, когда вырастут», «Вы думаете, дети не чувствуют разницу? Как появилась новая тетя, папа перестал приходить на праздники… И не говорите мне, что им все равно», — написали фолловеры актера.

Нашлись и те, кто заступился за знаменитого отца, отметив, что он не обязан ни перед кем отчитываться за свои поступки.