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45 минут назад

Дочь Билла Гейтса призналась, что подписчики затравили ее за отношения с чернокожим парнем

Газета.Ru

Двадцатилетняя дочь Билла Гейтса Фиби пожаловалась на расистские оскорбления, которые она получает в сети из-за того, что встречается с чернокожим парнем. Об этом сообщает Daily Mail.

Дочь Билла Гейтса затравили за отношения с чернокожим парнем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фиби Гейтс впервые представила своего парня подписчикам в июле 2022 года, опубликовав с ним совместную фотографию. Вскоре после этого, пользователи соцсетей начали оставлять негативные комментарии под их фотографиями — некоторые критиковали ее за то, что она вступила в отношениях с чернокожим человеком, а другие обвиняли ее парня в том, что он использует Фиби из-за ее состояния.

Известно, что парня Фиби Гейтс зовут Роберт Росс. Возлюбленные познакомились в Стэнфордском университете.

Звёзды,Билл Гейтс,
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