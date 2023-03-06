Внук Пьехи рассказал, зачем певица прошла обследование

Несмотря на слухи в СМИ, певец Стас Пьеха не забывает свою знаменитую бабушку. В Сети появлялась информация, что внук забыл советскую певицу, которая исчезла с эстрады. На самом деле Эдита Пьеха ведёт аскетичный образ жизни.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Стас Пьеха знает, чем занята его знаменитая бабушка. Во время записи «Ничё святого» Hi-Fi-стриминга «Звук» артист рассказал последние новости о её самочувствии.

По словам Стаса Пьехи, бабушка ушла со сцены не из-за проблем со здоровьем, а т.к. занята загородной жизнью. При этом она прошла обследование в больнице, самочувствие певицы в норме.

«Недавно общались, прошла чекап в больнице - все классно. Всё, что надо было сделать - сделали. Приехала домой, сейчас относительно здоровая. Надеюсь, проживет до ста и больше лет. Эдита ведет статичный образ жизни. Она уже пару лет не выступала и огорчается, что нет сил», - говорит Стас Пьеха.

Он также добавил, что есть надежда, что 85-летняя Эдита Пьеха всё же споёт для своих поклонников. Но пока она на диване в гостиной читает что-то, смотрит по телевизору.

По словам Пьехи, он надеется, что в 90 лет Эдита Пьеха захочет и выйдет на сцену, Стас в это верит. А пока же «мы подождём», добавил артист.