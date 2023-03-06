Звезда «Дом-2» пожаловалась на ухудшения во внешнем виде

Блогер отметила, что у нее испортились волосы, а также она набрала вес.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь пожаловалась на ухудшения во внешнем виде. Подробностями она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Теледива признавалась, что ей нравится, когда ее тело излишне худое. Однако сейчас она столкнулась с набором веса. Кроме того, она рассказала, что состояние ее волос также испортилось.

Блогер отправилась в магазин, чтобы выбрать себе спортивную форму. Результат примерки ее не порадовал, Дарья призналась, что чувствует себя «жирной свиньей».