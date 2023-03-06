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1 час назад

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь пожаловалась на ухудшения во внешнем виде

runews24.ru

Блогер отметила, что у нее испортились волосы, а также она набрала вес.

Звезда «Дом-2» пожаловалась на ухудшения во внешнем виде
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь пожаловалась на ухудшения во внешнем виде. Подробностями она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Теледива признавалась, что ей нравится, когда ее тело излишне худое. Однако сейчас она столкнулась с набором веса. Кроме того, она рассказала, что состояние ее волос также испортилось.

Блогер отправилась в магазин, чтобы выбрать себе спортивную форму. Результат примерки ее не порадовал, Дарья призналась, что чувствует себя «жирной свиньей».

По словам теледивы, она планирует всерьез заняться своим внешним видом, чтобы добиться идеальной по собственным меркам фигуры. При этом супруг Дарьи Пынзарь Сергей постоянно спорит с женой на счет фигуры. Блогер рассказывала, что ее супруг любит девушек в форме, потому постоянно просит Дарью набрать вес.

Звёзды,Дарья Пынзарь,
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