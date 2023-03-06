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50 минут назад

Певица Ханна заявила об осложнениях после второй беременности

runews24.ru

Исполнительница отметила, что с недугом борется разными способами и сейчас решила использовать новый метод.

Ханна заявила об осложнениях после второй беременности
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Певица Ханна столкнулась с ухудшениями здоровья во время беременности. Об этом исполнительница рассказала в своих социальных сетях.

Во время беременности артистке поставили диагноз «анемия» из-за сильного падения уровня железа и гемоглобина. Тогда певице выписали таблетки, от приема которых Ханне становилось хуже. В итоге врачи приняли решение о назначении уколов.

Терапию артистка закончила в декабре прошлого года, однако на теле остались синяки, для борьбы с которыми она перепробовала множество мазей и лекарств. После неудачных попыток исполнительница решила прибегнуть к аппаратной косметологии.

В своем личном блоге она пообещала делиться с поклонниками динамикой и результатами своего лечения.

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