Ханна заявила об осложнениях после второй беременности

Исполнительница отметила, что с недугом борется разными способами и сейчас решила использовать новый метод.

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Певица Ханна столкнулась с ухудшениями здоровья во время беременности. Об этом исполнительница рассказала в своих социальных сетях.

Во время беременности артистке поставили диагноз «анемия» из-за сильного падения уровня железа и гемоглобина. Тогда певице выписали таблетки, от приема которых Ханне становилось хуже. В итоге врачи приняли решение о назначении уколов.

Терапию артистка закончила в декабре прошлого года, однако на теле остались синяки, для борьбы с которыми она перепробовала множество мазей и лекарств. После неудачных попыток исполнительница решила прибегнуть к аппаратной косметологии.