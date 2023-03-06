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45 минут назад

Райан Рейнольдс случайно рассекретил пол четвертого ребенка от Блейк Лайвли

Газета.Ru

Голливудский актер Райан Рейнольдс случайно рассказал в интервью, какой пол у их с Блейк Лайвли ребенка. Об этом сообщает Daily Record.

Рейнольдс случайно рассекретил пол четвертого ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Лондоне на мероприятии Just For Laughs Райан Рейнольдс случайно проговорился, что у них с Блейк Лайвли родилась девочка.

«На самом деле мы назвали нашу дочь Cocaine Bear. Мы выбрали имя до того, как фильм был выпущен, поэтому сейчас мы участвуем в судебном разбирательстве», — рассказал актер.

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз на прошлой неделе. Об этом сообщила сама актриса в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала новую фотографию, где предстала не беременной. Позже актер Райан Рейнольдс заявил, что его супруга Блейк Лайвли и новорожденный ребенок находятся в отличном самочувствии.

Звёзды,Райан Рейнольдс,
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