Рейнольдс случайно рассекретил пол четвертого ребенка

Голливудский актер Райан Рейнольдс случайно рассказал в интервью, какой пол у их с Блейк Лайвли ребенка. Об этом сообщает Daily Record.

В Лондоне на мероприятии Just For Laughs Райан Рейнольдс случайно проговорился, что у них с Блейк Лайвли родилась девочка.

«На самом деле мы назвали нашу дочь Cocaine Bear. Мы выбрали имя до того, как фильм был выпущен, поэтому сейчас мы участвуем в судебном разбирательстве», — рассказал актер.

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз на прошлой неделе. Об этом сообщила сама актриса в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала новую фотографию, где предстала не беременной. Позже актер Райан Рейнольдс заявил, что его супруга Блейк Лайвли и новорожденный ребенок находятся в отличном самочувствии.