Пэрис Хилтон рассказала о слитом в соцсети секс-видео

Певица Пэрис Хилтон вспомнила о том, что ее бывший парень заставил ее снять откровенное видео. Соответствующий отрывок из мемуаров опубликовал The Times.
«Я мало что помню о той ночи. Он хотел снять видео, пока мы занимались любовью. Он часто говорил, что записывал ролики с другими женщинами, но я чувствовала себя странно по этому поводу», — начала певица.
Пэрис Хилтон добавила, что была против этого предложения, поскольку ей было «слишком неловко».
«Но он настаивал и утверждал, что если я этого не сделаю, он легко найдет того, кто меня заменит. Худшее, о чем я могла подумать — быть брошенной этим мужчиной. Поэтому я была глупым ребенком, который не расстался с ним», — заключила Хилтон.