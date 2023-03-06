Пэрис Хилтон рассказала о слитом в соцсети секс-видео

«Но он настаивал и утверждал, что если я этого не сделаю, он легко найдет того, кто меня заменит. Худшее, о чем я могла подумать — быть брошенной этим мужчиной. Поэтому я была глупым ребенком, который не расстался с ним», — заключила Хилтон.