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1 час назад

Пэрис Хилтон рассказала о слитом в соцсети секс-видео с бывшим бойфрендом

Газета.Ru

Певица Пэрис Хилтон вспомнила о том, что ее бывший парень заставил ее снять откровенное видео. Соответствующий отрывок из мемуаров опубликовал The Times.

Пэрис Хилтон рассказала о слитом в соцсети секс-видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я мало что помню о той ночи. Он хотел снять видео, пока мы занимались любовью. Он часто говорил, что записывал ролики с другими женщинами, но я чувствовала себя странно по этому поводу», — начала певица.

Пэрис Хилтон добавила, что была против этого предложения, поскольку ей было «слишком неловко».

«Но он настаивал и утверждал, что если я этого не сделаю, он легко найдет того, кто меня заменит. Худшее, о чем я могла подумать — быть брошенной этим мужчиной. Поэтому я была глупым ребенком, который не расстался с ним», — заключила Хилтон.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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