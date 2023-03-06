Кэти Перри опубликовала архивное фото, на котором ей 21 год

«Когда мне исполнился 21 год, я арендовала площадку для катания на роликах, заказала еду из McDonald's и алкоголь. Два моих друга сломали кости, но нам было очень весело (поэтому я и сказала, что мне только исполнился 21 год)», — написала Перри.

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году, а в 2019 году пара объявила о помолвке. За это время артисты расставались на несколько месяцев, но потом вновь воссоединялись. У влюбленных есть общий ребенок, в августе 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.У Орландо Блума также есть 11-летний сын от супермодели Миранды Керр, мальчика зовут Флинн. Супруги развелись через два года после рождения первенца, они сохранили хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.