Варум назвала секс после 50 лет «актом милосердия»

Анжелика Варум и Леонид Агутин в этом году отмечают серебряную свадьбу – супруги вместе живут уже 25 лет. Артистка рассказала, что страсть в их отношениях поутихла, возлюбленные предпочитают спать в разных комнатах и заниматься сексом в определенные дни.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Разъезд по разным комнатам спас отношения супругов, считает Агутин. В какой-то момент в их браке стало много ссор, и Анжелика решила спать с мужем отдельно.

Леонид пытался вернуться в родную кровать к супруге, но Варум была непреклонна. После 25 лет в браке стало тяжело и с сексом Анжелика считает интимную жизнь после 50 лет «актом милосердия». Пара выделила дни, когда они вместе проводят время в спальне.