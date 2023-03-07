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1 час назад

Анжелика Варум назвала секс после 50 лет «актом милосердия»

runews24.ru

Анжелика Варум и Леонид Агутин в этом году отмечают серебряную свадьбу – супруги вместе живут уже 25 лет. Артистка рассказала, что страсть в их отношениях поутихла, возлюбленные предпочитают спать в разных комнатах и заниматься сексом в определенные дни.

Варум назвала секс после 50 лет «актом милосердия»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Разъезд по разным комнатам спас отношения супругов, считает Агутин. В какой-то момент в их браке стало много ссор, и Анжелика решила спать с мужем отдельно.

Леонид пытался вернуться в родную кровать к супруге, но Варум была непреклонна. После 25 лет в браке стало тяжело и с сексом Анжелика считает интимную жизнь после 50 лет «актом милосердия». Пара выделила дни, когда они вместе проводят время в спальне.

«Какие-то дни специально поспать надо вместе. Среда, пятница и воскресенье», - рассказал артист в программе «Ты не поверишь!».

Звёзды,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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