У принца Гарри обнаружили психическое расстройство

Принцу Гарри в прямом эфире на телевидении диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такое заключение сделал известный психолог Габор Мате, сообщает The Daily Mail.

Специалист обсудил с герцогом Сассекским детские травмы Гарри, о том, почему они появились и как излечиться от их последствий. Принц сказал, что не считает себя жертвой, но надеется, что его опыт поможет другим проработать свое прошлое.

Мате сообщил, что СДВГ нарушает концентрацию и делает человека рассеянным, однако заболевание можно вылечить. Доктор отметил, что корни синдрома в травмирующих событиях, которые произошли в прошлом Гарри.

Зрители могли попасть на встречу принца Гарри с психологом платной, заплатив за доступ к трансляции в интернете за 19 фунтов стерлингов. Все, кто посмотрел ее, получили экземпляры мемуаров "Запасной".