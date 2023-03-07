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1 час назад

У принца Гарри обнаружили психическое расстройство

Мира Маркина

Принцу Гарри в прямом эфире на телевидении диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такое заключение сделал известный психолог Габор Мате, сообщает The Daily Mail.

Специалист обсудил с герцогом Сассекским детские травмы Гарри, о том, почему они появились и как излечиться от их последствий. Принц сказал, что не считает себя жертвой, но надеется, что его опыт поможет другим проработать свое прошлое.

Мате сообщил, что СДВГ нарушает концентрацию и делает человека рассеянным, однако заболевание можно вылечить. Доктор отметил, что корни синдрома в травмирующих событиях, которые произошли в прошлом Гарри.

Принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ

Зрители могли попасть на встречу принца Гарри с психологом платной, заплатив за доступ к трансляции в интернете за 19 фунтов стерлингов. Все, кто посмотрел ее, получили экземпляры мемуаров "Запасной".

Ранее "Рамблер" писал о мемуарах принца Гарри.

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