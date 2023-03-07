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1 час назад

Собчак рассказала о "семейных разногласиях" на отдыхе в Дубае

Газета.Ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила о конфликтах в семье во время недавней поездки в Дубай.

Собчак рассказала о "семейных разногласиях" на отдыхе в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ее слова цитирует mk.ru.

На отдых звезда отправилась с мужем Константином Богомоловым, а также с сыном Платоном от Максима Виторгана и дочерью Богомолова Анной от Дарьи Мороз.

Она опубликовала фотографию, на которой дети позируют вместе. Поклонники заметили, что наследники супругов одеты для разных погодных условий.

Газета.Ru

"Это главное семейное разногласие", - прокомментировала инцидент Собчак.

Ксения Собчак с 2013 по 2018 год состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Константин Богомолов ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.

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