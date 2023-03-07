Телеведущая и певица Ольга Бузова "вернулась в прошлое" во время съемок в Африке, поскольку почувствовала любовь. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Бузовой, в Африке ее окружала любовь — сотрудников отеля, официантов в кафе, прохожих. Она отметила, что эти люди не знают о ее популярности и общаются с ней уважительно независимо от статуса.