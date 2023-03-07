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1 час назад

Певица Ольга Бузова пожаловалась на недостаток любви из-за известности

Мира Маркина

Телеведущая и певица Ольга Бузова "вернулась в прошлое" во время съемок в Африке, поскольку почувствовала любовь. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Бузовой, в Африке ее окружала любовь — сотрудников отеля, официантов в кафе, прохожих. Она отметила, что эти люди не знают о ее популярности и общаются с ней уважительно независимо от статуса.

Такого отношения Бузовой не хватает в обычной жизни. Певица связывает это с известностью и именем, которое в России на слуху. По ее словам, она забыла, каково это — получать знаки внимания и соответствующее отношение не потому что ей хотят угодить, а без причины.

Певица Ольга Бузова с трудом сняла сапоги и рассмешила подписчиков: видео

Ранее Ольга Бузова перепела песню Анжелы Лондон "Ультрафиолет".

Звёзды,Видео,Ольга Бузова,
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