Телеведущая и певица Ольга Бузова "вернулась в прошлое" во время съемок в Африке, поскольку почувствовала любовь. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам Бузовой, в Африке ее окружала любовь — сотрудников отеля, официантов в кафе, прохожих. Она отметила, что эти люди не знают о ее популярности и общаются с ней уважительно независимо от статуса.
Такого отношения Бузовой не хватает в обычной жизни. Певица связывает это с известностью и именем, которое в России на слуху. По ее словам, она забыла, каково это — получать знаки внимания и соответствующее отношение не потому что ей хотят угодить, а без причины.