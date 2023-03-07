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3 часа назад

Белла Хадид снялась в латексном платье без нижнего белья

Lenta.ru

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде для рекламы бренда косметики Charlotte Tilbury.

Белла Хадид снялась в латексном платье без нижнего белья
Фото: СоцсетиСоцсети

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках 26-летняя знаменитость запечатлена в белом платье из латекса. Также видно, что на время съемки манекенщица решила отказаться от нижнего белья. В то же время ее образ дополнили пышная укладка и макияж в коричневых тонах.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 1,3 миллиона лайков. «Самая красивая женщина в мире», «Великолепная», «Легенда», «Фантастическая супермодель», «Королева подиума», — высказывались они.

Звёзды,Белла Хадид,
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