Белла Хадид снялась в латексном платье без нижнего белья

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках 26-летняя знаменитость запечатлена в белом платье из латекса. Также видно, что на время съемки манекенщица решила отказаться от нижнего белья. В то же время ее образ дополнили пышная укладка и макияж в коричневых тонах.