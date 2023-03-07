Белла Хадид снялась в латексном платье без нижнего белья

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде для рекламы бренда косметики Charlotte Tilbury.
Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
На размещенных снимках 26-летняя знаменитость запечатлена в белом платье из латекса. Также видно, что на время съемки манекенщица решила отказаться от нижнего белья. В то же время ее образ дополнили пышная укладка и макияж в коричневых тонах.
Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 1,3 миллиона лайков. «Самая красивая женщина в мире», «Великолепная», «Легенда», «Фантастическая супермодель», «Королева подиума», — высказывались они.