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34 минуты назад

«Ест теперь только крабов»: Дима Билан рассказал о лечении кота

WomanHit.ru

У звездного питомца обнаружили обострение основного заболевания.

«Ест теперь только крабов»: Билан рассказал о лечении кота
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певец Дима Билан поделился с подписчиками ходом лечения своего кота Соломона, который провел в ветклинике 2 месяца.

Пушистому пришлось удалить все зубы из-за заболевания десен, чтобы кот не испытывал боли. В больнице у кота обнаружили обострение основного заболевания и теперь домашнему любимцу Билана предстоит переливание крови.

«Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома! Ест теперь только влажный корм, креветки, крабов и тд! Переодически уговаривать приходится с рук! Знаю, что любите и ждете нашего старичка Солому» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделился артист в своих соцсетях.

Звёзды,Дима Билан,
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