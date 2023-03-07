«Ест теперь только крабов»: Билан рассказал о лечении кота

У звездного питомца обнаружили обострение основного заболевания.
Певец Дима Билан поделился с подписчиками ходом лечения своего кота Соломона, который провел в ветклинике 2 месяца.
Пушистому пришлось удалить все зубы из-за заболевания десен, чтобы кот не испытывал боли. В больнице у кота обнаружили обострение основного заболевания и теперь домашнему любимцу Билана предстоит переливание крови.
«Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома! Ест теперь только влажный корм, креветки, крабов и тд! Переодически уговаривать приходится с рук! Знаю, что любите и ждете нашего старичка Солому» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделился артист в своих соцсетях.