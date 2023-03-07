«Ест теперь только крабов»: Билан рассказал о лечении кота

«Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома! Ест теперь только влажный корм, креветки, крабов и тд! Переодически уговаривать приходится с рук! Знаю, что любите и ждете нашего старичка Солому» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделился артист в своих соцсетях.