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2 часа назад

Стас Михайлов признался, что для него не существует понятие "мода"

Газета.Ruиещё 1

Певец Стас Михайлов поделился в беседе с «Пятым каналом» о своем отношении к моде.

Стас Михайлов признался, что для него не существует понятие "мода"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Михайлов признался, для него не существует понятие «мода». Артист рассказал, что не пользуется услугами стилистов, а одевается сам.

«Что вижу — я сам комбинирую, и мне нравится, что я делаю. Мне комфортно в этом», — объяснил исполнитель.

Михайлов отметил, что высокая цена на товар — это не показатель отменного вкуса и хорошего чувства стиля. По мнению музыканта, человек может одеваться гармонично и красиво не в брендовую или сверхдорогую одежду. Также и в подборе интерьера в доме.

«Ты можешь поставить дорогущий сервис, но он будет не к месту», — заявил артист.

Звёзды,Стас Михайлов,
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