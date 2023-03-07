Стас Михайлов признался, что для него не существует понятие "мода"

Михайлов признался, для него не существует понятие «мода». Артист рассказал, что не пользуется услугами стилистов, а одевается сам.

«Что вижу — я сам комбинирую, и мне нравится, что я делаю. Мне комфортно в этом», — объяснил исполнитель.

Михайлов отметил, что высокая цена на товар — это не показатель отменного вкуса и хорошего чувства стиля. По мнению музыканта, человек может одеваться гармонично и красиво не в брендовую или сверхдорогую одежду. Также и в подборе интерьера в доме.