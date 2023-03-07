Водонаева не хочет брать инициативу в отношениях с мужчинами

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что не берет инициативу в отношениях с мужчинами. Водонаева объяснила, она в жизни и так слишком много чего контролирует.
В пример она привела семью, бизнес, недвижимость, быт, общественную жизнь и социальные сети.
"Сейчас бы еще мужика контролировать и "брать неприступную крепость", - отметила блогерша.
Ведущая добавила, она говорит о всех видах романов - мимолетных, курортных и более серьезных. Водонаева считает, в крепких союзах партнеры "тем более" должны соответствовать друг другу.
"И когда он "не актив", он мне не соответствует", - объяснила звезда.