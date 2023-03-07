Звезда популярного телешоу опубликовала видео в «голом» платье

В «голом» платье в центре Парижа снялась звезда популярного телешоу «Голос», актриса Ян Гэ. Видеозапись она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Мослента Мослента

В ролике артистка позирует в платье до щикотолок с принтом обнаженного женского тела от ягодиц и лобка до шеи.

Комментаторы поспорили из-за откровенного образа Ян Гэ.

«Некрасиво», «Разочарование», «Девушка должна себя уважать, а здесь лишь клоунада вульгарная», — раскритиковали певицу пользователи сети.