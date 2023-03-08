Сын Булановой рассказал об отношении к новому браку певицы

«Меня как сына все устраивает, ее выбор достойный. Я искренне и доволен, и счастлив. Знаете, как говорят, что третий раз волшебный. Вот он, собственно, и наступает», — рассказал Тагрин изданию «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».