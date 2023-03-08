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2 часа назад

Сын Татьяны Булановой рассказал об отношении к предстоящему браку певицы

Слово и Делоиещё 1

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова готовится к свадьбе с бизнесменом Валерием Рудневым. Старший сын певицы Александр Тагрин рассказал о своем отношении к браку матери с предпринимателем.

Сын Булановой рассказал об отношении к новому браку певицы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Тагрин признался, что поддержал решение матери снова вступить в брак. Мужчина отметил, что не видит никаких причин, чтобы возражать против этого союза. Он одобрил выбор Булановой.

«Меня как сына все устраивает, ее выбор достойный. Я искренне и доволен, и счастлив. Знаете, как говорят, что третий раз волшебный. Вот он, собственно, и наступает», — рассказал Тагрин изданию «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Он отметил, что хорошо общается с Рудневым. Что касается даты свадьбы, Тагрин стесняется спрашивать у матери. Буланова сказала сыну, что торжественное мероприятие состоится в этом году, но не назвала конкретного числа.

Звёзды,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,
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