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21 минуту назад

Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бьюти-бренда

Газета.Ru

Рэперша Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бьюти-бренда. Об этом сообщает TMZ.

Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько источников ранее сообщили, что она готовит к запуску линейку Kulture Wave (Калчер — имя дочери звезды, а Уэйв — имя сына).

Предположительно, Карди запустит свой бьюти-бренд в будущем. На это указывает тот факт, что в 2021 году она зарегистрировала словосочетание Bardi Beauty для названия брендов всех видов бьюти-продукции: косметики, духов, средств по уходу за волосами, кожей и ногтями.

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