Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бренда

Рэперша Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бьюти-бренда. Об этом сообщает TMZ.

Несколько источников ранее сообщили, что она готовит к запуску линейку Kulture Wave (Калчер — имя дочери звезды, а Уэйв — имя сына).

Предположительно, Карди запустит свой бьюти-бренд в будущем. На это указывает тот факт, что в 2021 году она зарегистрировала словосочетание Bardi Beauty для названия брендов всех видов бьюти-продукции: косметики, духов, средств по уходу за волосами, кожей и ногтями.