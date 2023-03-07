Врач раскрыла секрет изменившегося лица Орбакайте

Лицо Кристины Орбакайте изменилось после полного протезирования зубов, констатирует стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Врач в беседе с «Лентой.ру» раскрыла секрет преображения и других знаменитостей.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Маруфиди объяснила, что особенности строения челюсти оказывают влияние на внешний вид: после избавления от небольших недочетов человек может буквально обрести новое лицо. Так, по словам врача, не слишком привлекательно смотрятся заостренные зубы верхней челюсти. Дефект придает облику некоторую агрессивность и делает выражение лица слишком резким. Существуют также дефекты зубов, которые добавляют людям возраста. Если коронки сточены и низко посажены, человек кажется старше, чем на самом деле.

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Щели между зубами выглядят непривлекательно, кроме того, делают человека визуально старше, отметила собеседница «Ленты.ру». Справиться с этой проблемой помогает процедура установки люминиров или виниров. Однако многие известные звезды оставляют щербинку между зубами, не исправляя этот незначительный дефект. Щербинка воспринималась как изюминка Мадонны, Ванессы Паради, Элтона Джона, Эдди Мерфи. Из российских звезд такой запоминающейся особенностью обладают Ксения Новикова, Ирина Тонева, Елена Темникова.

Дефекты строения зубов отражаются на внешнем облике человека. Однако не менее важную роль играет и правильный прикус, добавила врач. Бывает, что зубы расположены асимметрично относительно центра. Иногда это заметно меняет форму лица, не говоря уже об улыбке.

Фредди Меркьюри боялся менять свой прикус и заниматься лечением, поскольку был уверен, что изменится голос. Научно доказано, что зубы влияют на формирование звука. Существует мнение ряда ученых, которые считают, что если бы певец исправил прикус, его голос приобрел бы иное звучание.

Маруфиди отметила, что из-за тренда на натуральность все больше известных людей занимаются не глобальным исправлением зубов, а только сохранением. Чаще всего это британские актеры и известные личности, которые не выравнивают зубной ряд и не исправляют прикус. Как это отражается на их улыбке, можно заметить на примере Киры Найтли.