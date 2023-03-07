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2 часа назад

Алена Водонаева нагадала жениха Клаве Коке в клипе «Замуж»

Popcake.tv

3 марта Клава Кока выпустила новый трек «Замуж», а сегодня, 7 марта, певица наконец представила клип, который и стал ответом на многочисленные вопросы фанатов.

Алена Водонаева нагадала жениха Клаве Коке в клипе «Замуж»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Клава Кока не просто так оказалась на одной съемочной площадке с телеведущей Розой Сябитовой. Ведь известная сваха стала героиней нового клипа певицы. В нем Клава Кока отправилась на поиски «того самого» избранника, а Роза Сябитова выступила в привычной для всех роли и помогала ей найти подходящую кандидатуру.

В клипе за сердце Клавы Коки поборолись несколько мужчин, в том числе блогер Эльдар Джарахов и комик Антон Шастун. А блогеры Карина Кросс и Любовь Сидоркина (Любятинка) выступили в роли подруг, которые поддерживали Клаву Коку в выборе партнера. Но это еще не все, ведь в клипе певица прибегла ко всем известным способам поиска подходящего партнера и обратилась для этого к гаданиям от телеведущей Алены Водонаевой.

А кто же в итоге покорил «забрал» сердце известной артистки, уже можно увидеть на всех площадках.

Звёзды,Эльдар Джарахов,Антон Шастун,Клава Кока,
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