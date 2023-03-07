Алена Водонаева нагадала жениха Клаве Коке в клипе «Замуж»

3 марта Клава Кока выпустила новый трек «Замуж», а сегодня, 7 марта, певица наконец представила клип, который и стал ответом на многочисленные вопросы фанатов.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Клава Кока не просто так оказалась на одной съемочной площадке с телеведущей Розой Сябитовой. Ведь известная сваха стала героиней нового клипа певицы. В нем Клава Кока отправилась на поиски «того самого» избранника, а Роза Сябитова выступила в привычной для всех роли и помогала ей найти подходящую кандидатуру.

В клипе за сердце Клавы Коки поборолись несколько мужчин, в том числе блогер Эльдар Джарахов и комик Антон Шастун. А блогеры Карина Кросс и Любовь Сидоркина (Любятинка) выступили в роли подруг, которые поддерживали Клаву Коку в выборе партнера. Но это еще не все, ведь в клипе певица прибегла ко всем известным способам поиска подходящего партнера и обратилась для этого к гаданиям от телеведущей Алены Водонаевой.