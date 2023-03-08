Любовь и взвешенный подход: секреты красоты актрисы Евгении Игумновой

22 марта на ТВ-3 выйдет второй сезон популярной мелодрамы «Любовная магия» о современной городской ясновидящей. А пока зрители могут вспомнить историю Галы с самого начала — с понедельника по четверг в 18:30 на канале идет первый сезон сериала. Главная героиня привлекательна, умна, растит сына, а еще умеет гадать на картах, разбирается в травах и может видеть будущее в своем стеклянном шаре. Она помогает людям обрести любовь и не теряет надежду однажды встретить и свое счастье тоже.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Роль Галы исполняет актриса из Санкт-Петербурга Евгения Игумнова, о которой тоже вполне можно сказать, что она колдунья: настолько хорошо она выглядит. Накануне Международного женского дня мы расспросили Евгению о секретах ее красоты. Берите на заметку!

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Про уход

Мне кажется, основной секрет какого-то результата вообще — это регулярность и систематичность. Поэтому за кожей я ухаживаю каждый день. Но мой уход заключается больше в том, что я очищаю кожу. Поскольку я снимаюсь в кино, играю в театре и каждый день пользуюсь каким-то гримом, наношу на лицо тон, — то мне необходимо довольно качественное очищение. Этому я уделяю больше всего времени. Кремы, которые я накладываю, выбираю рандомно, под настроение. Это могут быть как очень дорогие кремы, так и совсем дешевые, даже детские. На самом деле для меня это не так важно.

Про самодельные косметические средства

Самодельные маски и кремы не использую. Просто потому, что я не специалист в этой области, и у меня нет ни времени, ни знаний достаточных для того, чтобы делать такие маски. Поэтому я использую профессиональные, те, что покупаю в магазине. Но я знаю, что есть хорошие домашние средства — например, знаменитая маска для отбеливания. Я китаянка — для меня очень важно, чтобы лицо было светлым. Есть маска, когда ты толчешь петрушку, потом добавляешь туда сметану и лимон, все это перемешиваешь, накладываешь на лицо, и оно на глазах отбеливается. Такие маски — просто чудо, но я очень редко пользуюсь ими, потому что это долгий процесс — нужно полежать, быть в расслабленном состоянии. А у меня такого практически никогда не случается.

Про походы к косметологу

Если важно быть ухоженной, конечно же, должен быть свой косметолог, который будет следить за вашей кожей, за ее состоянием. Потому что с каждым годом кожа «предъявляет» все новые и новые требования. Нужно следить за тем, обезвожена ли она, подвержена ли пигментации, следует защищать ее от солнечных лучей. Сейчас огромное количество средств типа кремов с пептидами — надо в них разбираться, делать правильное очищение, какие-то массажи. В общем, это все важно, и если у вас есть возможность иметь косметолога, которому вы доверяете, то, конечно, это прекрасная опция.

Про диеты

Я категорически против диет! Просто категорически против! Я понимаю, как устроен организм, когда ты ему чего-то недодаешь, он начинает накапливать. Конечно же, жесткие диеты работают, если ты будешь сидеть на одной грече и кефире, ты похудеешь. Но потом наберешь еще больше! Жизнь твоя во время диеты становится очень грустной, никакой радости от этого не получаешь. Поэтому я просто за то, чтобы контролировать свой аппетит.

Про любимую косметику

Я привыкла, что у меня в сумке и в театре косметика есть всегда. Но если я куда-то еду, у меня с собой тональный крем и спонж, которым я накладываю этот крем. Еще вожу с собой пудру, всегда есть гигиеническая помада. Очень люблю румяна и некомфортно себя чувствую, когда у меня их нет. Также вожу с собой маленькие духи, потому что с ними пускают в самолет.

Про питание

Я очень люблю хлеб! И когда я себе отказываю в хлебе, моя жизнь становится хуже. Но я не ем никакую сдобу, булочки не ем их никогда! От слова совсем! Я не очень люблю мясо, но считаю, что белок, особенно если говорить о хорошей говядине, нужно есть. Еще я очень люблю макароны, я их просто обожаю! Мне кажется, я бы ела только макароны. Могу есть просто макароны, с маслом, с сыром, с боттаргой — копченой икрой — мне привозят ее с Дальнего Востока.

И я иногда позволяю себе расслабиться в плане сладостей. Хотя сейчас я отучила себя от шоколада, который раньше страстно любила. Торты ем только по праздникам. Вредное, какие-то колбасы не покупаю, майонез я тоже ем, но в минимальных количествах. Просто от сознания того, что это вредно или полезно вкусовые пристрастия эволюционируют.

Про спорт

К спортивным нагрузкам отношусь очень сдержанно. Не занимаюсь спортом, очень редко хожу в спортзал, и то на какие-то растяжки или упражнения для осанки. Никогда не занимаюсь какими-то тяжелыми упражнениями, подниманиями гирь — это все не для меня. Но я каждый день делаю зарядку, каждый день! Я просто не проснусь без зарядки — это, пожалуй, вся моя спортивная нагрузка. Еще стараюсь гулять, но не всегда получается. Летом я катаюсь на велосипеде, но это сложно назвать спортивной нагрузкой, потому что велосипед для меня — привычка и большое-большое удовольствие.

Про любовь