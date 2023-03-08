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32 минуты назад

Возлюбленный Риты Дакоты довел ее до слез роскошным подарком

Super.ru

В преддверии 8 Марта Рита Дакота вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своих планах на ближайшие выходные. Вместе с Федором Белогаем певица проведет время за границей, где — пока точно сказать не может. Путешествие — это сюрприз на Международный женский день. Но режиссеру удалось удивить возлюбленную еще до прибытия в место назначения.

Возлюбленный Риты Дакоты довел ее до слез своим подарком
Фото: Super.ruSuper.ru

По его задумке, один день влюбленные должны провести в Дубае, где у них пересадка. Перелет первым классом, бизнес-такси, отель в небоскребе с видом на море — все это лишь малая часть праздничной программы. Рита, которую Федор и без того часто балует дорогими подарками, была откровенно в шоке: сколько раз она сказала «вау», по пальцам не сосчитать. И вот эмоции взяли верх. «Мир такой красивый, — прослезилась певица. — Мой любимый человек везет меня в какое-то тайное место, сделал для меня сюрприз, чтобы порадовать меня. Все мои близкие живы, здоровы, у меня чудесные друзья, дочь, мужчина. Самая лучшая работа на земле. Я такой счастливый человек, просто капец. Спасибо небу».

Преданные поклонницы Риты, наблюдая за счастьем любимой певицы дистанционно, тоже заплакали. А сколько же слез прольется, когда артистка сядет в следующий самолет... В общем, запасаемся носовыми платочками!

Звёзды,Рита Дакота,
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