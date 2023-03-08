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44 минуты назад

Джиджи Хадид честно рассказала, в каких она отношениях с Зейном Маликом после того, как он напал на ее маму

Super.ru

Несколько лет назад в Сети активно обсуждали громкое расставание модели с певцом. Но, похоже, Джиджи Хадид не из тех, кто будет таить обиды на бывшего. Впервые за долгое время она прокомментировала свои отношения с Зейном Маликом. Оказывается, бывшие влюбленные до сих пор общаются, во многом благодаря общей дочери — двухлетней Кхай.

Джиджи Хадид честно рассказала, в каких она отношениях с Зейном Маликом
Фото: Super.ruSuper.ru

«То, что она проводит время с обоими родителями, делает меня очень счастливой», — призналась модель в интервью The Sunday Times. Джиджи рассказала, что строит рабочие планы, только когда ее бывший может позаботиться о малышке.

Ко всему прочему, селебрити отметила, что девочка очень похожа на отца-британца. Например, на завтрак она любит есть бобы и карри, а некоторые слова произносит с небольшим акцентом.

Напомним, что в октябре 2021 года одна из самых красивых звездных пар оказалась в центре скандала. Мать модели Иоланда Хадид подала заявление в полицию, написав, что Зейн ее ударил, пока Джиджи не было дома. Тот все отрицал. В итоге его обвинили в четырех преступлениях против Хадид, и теперь ему запрещено приближаться к теще. Певец признал вину и обязался пройти курсы по управлению гневом.

Звёзды,Иоланда Хадид,
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