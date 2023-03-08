Пиар закончился? Джиган вернулся к Самойловой домой

Джиган некоторое время назад попал в психиатрическую больницу. Судя по всему, в отношениях рэпера и Оксаны Самойловой произошел кризис. Оксана не говорит, что случилось, но она активно намекает, что не живет с Джиганом. Кроме того, рэпер проводит много времени на студии, записывает треки, а еще признается в любви жене, будто просит у нее прощения.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Наконец-то Джигану дали встретиться с детьми. Артист разместил в своем микроблоге снимок с четырьмя наследниками.

Поклонники предполагают, что пиар-история пары завершилась. Напомним, в 2020 году у пары уже был подобный ход. Они вернулись с отдыха, и Самойлова отметила, что муж ей изменял, и она разводится с Джиганом. Позже она все-таки смогла простить мужа. Оксана уточнила, что сохраняет семью ради детей, которые тяжело переживают размолвку родителей.