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3 часа назад

Пиар закончился? Джиган вернулся к Оксане Самойловой домой

Popcake.tv

Джиган некоторое время назад попал в психиатрическую больницу. Судя по всему, в отношениях рэпера и Оксаны Самойловой произошел кризис. Оксана не говорит, что случилось, но она активно намекает, что не живет с Джиганом. Кроме того, рэпер проводит много времени на студии, записывает треки, а еще признается в любви жене, будто просит у нее прощения.

Пиар закончился? Джиган вернулся к Самойловой домой
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Наконец-то Джигану дали встретиться с детьми. Артист разместил в своем микроблоге снимок с четырьмя наследниками.

Поклонники предполагают, что пиар-история пары завершилась. Напомним, в 2020 году у пары уже был подобный ход. Они вернулись с отдыха, и Самойлова отметила, что муж ей изменял, и она разводится с Джиганом. Позже она все-таки смогла простить мужа. Оксана уточнила, что сохраняет семью ради детей, которые тяжело переживают размолвку родителей.

Сейчас Джигана обвиняют в том, что они затеяли историю с очередным расставанием ради продвижения нового альбома рэпера. Правда, Самойлова никак не реагирует на такие слухи и проводит время с семьей, не комментируя состояние Джигана.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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