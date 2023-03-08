Недавно стало известно, что в эфир Первого канала вернется шоу «Модный приговор». Но, к сожалению, в программе больше не появится Надежда Бабкина. По словам ее бывшего коллеги, на решение покинуть проект повлияли перемены в личной жизни артистки.

Почти двадцать лет Надежда Бабкина была счастлива в отношениях с бизнесменом и певцом Евгением Гором. Но пару после пандемии коронавируса стали все реже видеть вместе. Ходили слухи, что артисты решили расстаться, ведь у них почти не было возможности видеться и проводить время вместе.

Сама Надежда Георгиевна не комментировала перемены в личной жизни, но недавно тайну певицы открыл ее бывший коллега — Александр Васильев. Он рассказал, что исполнительница отказалась от участия в шоу «Модный приговор» и ушла на канал НТВ, потому что ей предложили более выгодный контракт. По словам историка моды, финансовая выгода сейчас очень важна для Надежды Георгиевны, ведь у нее появился молодой поклонник, которому нужна денежная поддержка.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем!» — рассказал Александр.