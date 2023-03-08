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1 час назад

Муж актрисы Надежды Ангарской выложил снимок с ней и пасынком

Мира Маркина

Муж Надежды Ангарской, футбольный тренер Николай Федчук опубликовал фото с женой и пасынком. Соответствующий пост появился в личном блоге Николая.

Муж Надежды Ангарской выложил снимок с ней и пасынком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федчук рассказал, что впервые побывал на концерте жены. Он признался, что волновался так же, как перед футбольным матчем.

Федчук познакомился с Ангарской, когда та привела к нему в спортивный клуб ребенка — семилетнего Давида, который появился в браке с иорданцем Раедом Бани. Звезда Comedy Woman вышла замуж за тренера 8 февраля 2023 года, пара ждет рождения общего сына.

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Звёзды,Николай Федчук,Надежда Ангарская,Екатерина Варнава,
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