Бен Аффлек и Дженнифер Лопес выбрали дом подороже

Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес отменили сделку с продавцом дома в Лос-Анджелесе и выбрали жилье подороже. Сейчас пара находится на этапе заключения договора по покупке особняка за 64 миллиона долларов (около 4,8 миллиарда рублей), сообщает издание TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дом, который собираются купить Аффлек и Лопес, располагается в лос-анджелесском жилом районе Пасифик Палисейдс. Особняк построили в 2005 году, его площадь составляет более 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри трехэтажного дома шесть спален и 10 ванных, а также домашний кинотеатр, библиотека и просторная кухня.

Помимо основного здания, на участке в 0,4 гектара имеются бассейн, лужайка и отдельная гостевая постройка с двумя спальнями, четырьмя ванными и спортзалом.