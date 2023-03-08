Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес выбрали дом подороже

Lenta.ru

Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес отменили сделку с продавцом дома в Лос-Анджелесе и выбрали жилье подороже. Сейчас пара находится на этапе заключения договора по покупке особняка за 64 миллиона долларов (около 4,8 миллиарда рублей), сообщает издание TMZ.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес выбрали дом подороже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дом, который собираются купить Аффлек и Лопес, располагается в лос-анджелесском жилом районе Пасифик Палисейдс. Особняк построили в 2005 году, его площадь составляет более 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри трехэтажного дома шесть спален и 10 ванных, а также домашний кинотеатр, библиотека и просторная кухня.

Помимо основного здания, на участке в 0,4 гектара имеются бассейн, лужайка и отдельная гостевая постройка с двумя спальнями, четырьмя ванными и спортзалом.

В феврале сообщалось, что Аффлек и Лопес собираются купить дом за 34,5 миллиона долларов. Ранее пара рассматривала еще несколько вариантов в Лос-Анджелесе, включая поместье стоимостью 165 миллионов долларов и два особняка за 65 и 75 миллионов долларов соотвественно.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий